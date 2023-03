Spalletti deve ringraziare Sinatti

Secondo la Repubblica, Luciano Spalletti ha rivelato di dover ringraziare un’altra figura all’interno dello spogliatoio azzurro

Luciano Spalletti sta gestendo ottimamente questo Napoli, riuscendo a raggiungere risultati che ad inizio stagione nessuno pensava sarebbero potuti arrivare. Se i campioni ci sono vanno gestiti e l’allenatore toscano sta riuscendo a dirigerli al meglio.

Parte del lavoro, però, sarebbe stato fatto anche da Franco Sinatti, ex di Sarri che Aurelio De Laurentiis avrebbe imposto nello staff tecnico dell’allenatore del Napoli. Lo stesso Spalletti avrebbe dichiarato di come Sinatti sia una figura di riferimento all’interno dello spogliatoio e non solo, perché se il Napoli viaggia a ritmi altissimi è anche merito suo.

Cosa dice la Repubblica

“Spalletti rivela quanto forse neanche lui sapeva: la sua forza non è costruire le squadre, ma dirigerle. Alla straordinaria preparazione atletica di Franco Sinatti (ex di Sarri, imposto da De Laurentiis) si è aggiunto il progresso individuale si alcuni giocatori. Migliorati quasi tutti”.

Parole pesanti, ma che testimoniano quanta riconoscenza ci sia nel movimento Napoli per Sinatti. Intanto, la squadra continua ad essere in un periodo di forma impressionante e si avvicina allo scudetto. Intanto, le dichiarazioni di ADL di un mese fa proprio sullo scudetto continuano a riecheggiare: “Il tifoso ha sempre ragione, deve diffidare perché non sa. Molto spesso il tifoso gioca a un calcio virtuale ed è giusto che dica la qualunque. Noi che siamo dentro sappiamo come funziona. Lo scorso 30 maggio dissi che avremmo lottato per lo scudetto”. Parole chiare e dirette, il Napoli vuole continuare a vincere.