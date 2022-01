Il Newcastle ha sondato il terreno per Fabián Ruiz: lo spagnolo avrebbe detto di no

Mentre i tifosi del Napoli avranno tempo di metabolizzare l’addio di Lorenzo Insigne a giugno, molti sono gli interrogativi rispetto alla prossima stagione degli azzurri. Luciano Spalletti sta cercando di fare il possibile per qualificarsi alla prossima Champions League per poter avere più disponibilità sul mercato, ma occhio anche ai colpi in uscita, visto che ci sono vari giocatori azzurri che interessano a club italiani e non.

È risaputo che il Newcastle sta provando ad acquistare diversi calciatori, ma non sempre arrivano gradimenti da parte dei diretti interessati, in quanto molti hanno dubbi riguardo al progetto dei Magpies. Tra gli ultimi obiettivi sondati dalla nuova proprietà del club inglese ci sarebbe il centrocampista del Napoli Fabián Ruiz, il quale ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

L’indiscrezione è riportata dal portale di notizie Serieanews.com e secondo le loro informazioni, il Newcastle avrebbe addirittura fatto un tentativo per provare a portare lo spagnolo a St. James Park prima della fine di questo calciomercato invernale. E pare che l’ex Betis avrebbe rifiutato la proposta perché preferirebbe terminare la stagione al Maradona.

Non è tuttavia detto che l’idea di Fabián Ruiz sia quella di rimanere a Napoli anche l’anno prossimo, tuttavia, il calciatore ritiene che rimanendo fino al termine della stagione in maglia azzurra abbia più possibilità di mantenere costante il suo rendimento e poter approfittare di qualche offerta di altri club più allettanti.

La vendita dello spagnolo, in ogni caso, non potrà essere remunerativa come De Laurentiis si aspetterebbe proprio per la questione legata al suo contratto che a giugno avrà solamente un altro anno di validità. Arrivato nel 2018, non si è mai riusciti a raggiungere un accordo per il suo prolungamento di contratto e arrivati a questo punto risulta difficile pensare che la firma possa arrivare proprio in questi mesi.