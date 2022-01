Frenkie De Jong in partenza dal Barcellona? Ecco le possibilità

De Jong sembrerebbe essere un possibile partente in casa Blaugrana, che deve fare cassa e ridurre il monte ingaggi

È un periodo terribile per il Barcellona. Dopo l’Estate infernale passata – anche per l’addio di Messi – gli Spagnoli continuano ad essere in crisi economica. In Catalogna non se la passano bene e il prossimo ad essere sacrificato potrebbe essere Frenkie De Jong.

Il calciatore Olandese è in rotta con la società e il suo elevato stipendio blocca il mercato in entrata. Il Barça avrebbe tentato l’approccio anche con Alvaro Morata, però la situazione economica starebbe bloccando il trasferimento.

La crisi di una big del calcio mondiale e le possibili destinazioni dell’Olandese

Il caos Blaugrana era già nell’aria da un paio di stagioni. Il cambio di dirigenza inizia a mostrare anni e anni di pessimi investimenti economici, che con un settore giovanile fortissimo come quello del Barcellona risulta sempre più difficile a credersi.

Lo testimoniano anche le situazioni Ferran Torres e Yusuf Demir. Per il primo si è dovuto attendere il liberarsi di alcuni stipendi, in cui si è ritrovato coinvolto anche il secondo. Difatti, il calciatore Austriaco era in prestito dal Rapid Vienna e il Barcellona ha preferito rimandarlo alla casa madre prima dello scattare dell’obbligo di riscatto legato alle presenze.

Ora però il prossimo a lasciare la Spagna potrebbe essere De Jong. Il centrocampista Olandese è corteggiatissimo da Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City, PSG e – stando a quanto riportano voci degli ultimi giorni – la Juventus. Per i bianconeri risulta difficile al momento attuare una mossa e – se le voci fossero vere – il tutto si concretizzerebbe solo in Estate.