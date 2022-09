Il Torino recupera Miranchuk per la partita con il Napoli

Il Torino sembra aver recuperato Miranchuk per la prossima partita di campionato, che li vedrà giocare contro il Napoli

Aleksej Miranchuk ci sarà per la partita con il Napoli. Una buona notizia per Ivan Juric che dunque recupera uno dei suoi attaccanti più importanti. Il russo ha vissuto un pessimo inizio di stagione con una sola partita giocata e un solo gol, però poi è iniziato il calvario.

L’ex Atalanta si è fermato per infortunio con quello che è un problema al bicipite femorale, che lo ha tenuto fermo fino ad oggi. Adesso però sembbra pronto al ritorno in campo, in una partita difficilissima come quella contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Non nuovo agli stop

Per Miranchuk, purtroppo, gli infortuni non sono una novità. Il calciatore russo anche nell’ultima stagione è rimasto fermo ai box per parecchio tempo. Nella seconda metà della scorsa annata ha saltato ben 10 partite con l’Atalanta, finendo per ritornare per il rush finale.

Non comunque in forma, purtroppo, specialmente perché i continui infortuni hanno provato il suo fisico. Ora potrebbe esserci per lui la possibilità di recupero, con il russo che potrebbe finire per essere addirittura lanciato da Juric sin dal primo minuto.

I granata saranno ospiti del Napoli sabato 1 ottobre 2022 alle ore 15, in una partita importantissima per il proseguo della stagione di entrambe le squadre. Il Torino viene da due sconfitte consecutive e vuole capire a cosa può ambire in questa stagione, mentre il Napoli è in periodo roseo. Sono tre le vittorie consecutive in campionato e si vuole continuare così per provare a mettere una firma sulla possibile vittoria del campionato.