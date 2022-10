In arrivo il rinnovo di Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo è diventato negli ultimi anni uno dei giocatori più importanti del Napoli. A lui è toccata la fascia di capitano, quest’anno, dopo l’addio al Napoli di Lorenzo Insigne. Un’eredità pesante quella che ha preso il terzino destro ma che sta portando con grande onore. Per Spalletti è un punto di riferimento sia in campo che fuori, risultando così uno degli insostituibili della squadra.

In merito a queste ottime prestazioni, il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto per blindarlo. Si lavora, difatti, in casa Napoli per il prolungamento del contratto di Di Lorenzo. Le ultime notizie sul rinnovo del terzino sono state riportate dall’edizione odierna di Repubblica:

“Il Napoli sta lavorando anche su altri fronti: è impostata da tempo la trattativa per Amir Rrhamani, diventato perno per la difesa. Stesso discorso anche per il capitano Giovanni Di Lorenzo che non ha nascosto la sua intenzione di chiudere la carriera in azzurro. E’ diventato il capitano dopo l’addio di Insigne e ha fiducia sia di Luciano Spalletti che dei compagni di squadra.”

Del possibile rinnovo dell’ex Empoli ne ha parlato anche il suo procuratore Mario Giuffredi. Ecco le parole dell’agente: “Di Lorenzo è un leader silenzioso, lo sta dimostrando per come sta gestendo il gruppo e per come procede l’annata. E’ un ragazzo molto intelligente e quando è così si è un passo avanti. Ho sempre saputo che aveva una cultura, un intelletto, all’altezza di un ruolo come quello di capitano del Napoli. Sapevo avrebbe potuto assolvere questo ruolo e anche in modo molto positivo. Stiamo parlando col Napoli per rinnovare il contratto di Di Lorenzo.”

Non ci resta che aspettare le cifre dell’accordo e sperare che Di Lorenzo venga blindato da Aurelio De Laurentis. Ci auspichiamo che la firma del rinnovo arrivi il prima possibile.