Integratori di creatina: a cosa servono e come scegliere un prodotto di qualità

L’integrazione alimentare è un ambito particolarmente dinamico, in netta crescita negli ultimi anni specialmente attraverso i canali online. Secondo i dati IRI/New Line, nel 2021 l’incremento del fatturato del settore è stato del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2020, con un aumento del 49,4% delle vendite su internet confermandosi un canale di acquisto sempre più apprezzato dagli italiani.

Tra i prodotti più richiesti ci sono gli integratori per lo sport, in particolare i prodotti a base di creatina in polvere, una formulazione pratica e facile da utilizzare per supportare il workout. La creatina è un aminoacido presente nei muscoli e nel cervello, una molecola che serve principalmente per migliorare le prestazioni sportive e incrementare la massa muscolare, soprattutto negli allenamenti ad alta intensità e negli sforzi fisici impegnativi di breve durata.

Gli effetti benefici della creatina si possono ottenere con un consumo giornaliero di 3 grammi per le persone sedentarie e 6 grammi per gli sportivi, come indicato dai claim del Ministero della Salute e dell’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Ad ogni modo, è importante scegliere integratori di creatina di alta qualità, preferendo le formulazioni a base di creatina monoidrato Creapure, in quanto sono in grado di assicurare la massima efficacia e un elevato grado di purezza.

I migliori integratori di creatina in polvere

Per un’integrazione sportiva di qualità è fondamentale ricorrere a prodotti validi, capaci di garantire i massimi standard in termini di sicurezza e purezza delle materie prime. È quanto offre Creatine di Gensan, considerato l’integratore di creatina monoidrato Creapure migliore sul mercato, grazie a una formulazione con il 100% di creatina Creapure e all’affidabilità di un’azienda di riferimento nel settore attiva dal 1995 nel campo degli integratori per lo sport.

L’alta qualità della creatina monoidrato permette di migliorare le caratteristiche di questo aminoacido essenziale per la salute in generale e l’attività sportiva, rendendo la creatina in polvere più facile e veloce da assorbire da parte dei muscoli. Inoltre, la purezza della creatina Creapure evita la contaminazione con alcuni solventi organici, presenti in alcuni integratori di creatina monoidrato tradizionali disponibili in commercio.

Un altro aspetto da non sottovalutare sono le certificazioni ottenute dalla produzione della creatina Creapure, un processo made in Germany che garantisce la massima accessibilità degli integratori che utilizzano questa materia prima all’interno della loro formulazione. Si tratta infatti di una creatina certificata Gluten Free, quindi adatta anche alle persone intolleranti al glutine, indicata anche per chi segue norme dietetiche particolari come il consumo di cibi Kosher e le regole alimentari Halal.

Una caratteristica importante è anche l’assenza di lattosio, considerando l’elevato numerose di persone intolleranti a questo macronutriente. Per questo, prima di acquistare un integratore di creatina monoidrato è necessario leggere con attenzione la scheda informativa, verificando che si tratti effettivamente di un prodotto certificato con una formulazione esclusivamente a base di creatina Creapure, la soluzione migliore per un’integrazione di qualità senza particolari controindicazioni.

A cosa serve la creatina in polvere monoidrato

La creatina è un aminoacido contenuto in alcuni alimenti come il merluzzo, la carne di manzo, le aringhe, il salmone e il tonno. Purtroppo, la cottura dei cibi comporta la distruzione parziale delle molecole di creatina, motivo che rende necessaria in alcune circostanze il complemento di questa sostanza attraverso l’integrazione alimentare. Ciò avviene soprattutto in ambito sportivo, tuttavia sono ormai noti gli effetti positivi sulla salute in generale offerti dalla creatina.

La creatina ha un impatto positivo sulle prestazioni sportive, ottimizzando alcuni meccanismi energetici come la formazione dell’ATP, una delle più importanti forme di energia adoperata dalle cellule. La creatina aiuta ad aumentare la forza in allenamento, contribuendo al miglioramento dell’intensità del workout, offrendo un sostegno cruciale negli allenamenti volti a stimolare la crescita muscolare.

Il suo utilizzo nello sport avviene soprattutto come post-workout, utilizzando uno shaker di proteine oppure assumendo la creatina monoidrato dopo i pasti. I prodotti Creapure assicurano la massima purezza della creatina, per questo motivo sono i preferiti dagli sportivi che vogliono massimizzare le loro performance e ricorrere a un integratore di altissima qualità, beneficiando della massima sicurezza e purezza disponibili sul mercato.

Oltre all’impiego a livello sportivo, la creatina è usata per un’ampia varietà di utilizzi, ad esempio come supporto ad alcune terapie in caso di miopatie infiammatorie idiopatiche, sclerosi multipla, fibromialgia e diabete. Naturalmente, l’uso della creatina va sempre stabilito attraverso un supporto medico specialistico, un parere fondamentale specialmente in caso di patologie, sindromi e disturbi che richiedono un approccio scientifico e controllato all’integrazione alimentare.

