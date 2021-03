Inter, dalla Spagna sono sicuri: “Il Barcellona prepara l’affondo su Lukaku”

Anche se mancano mesi all’inizio della prossima sessione di mercato, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per definire le prossime operazioni in entrata e in uscita, per far sì che la rosa risulti competitiva al 100% anche nella stagione che verrà.

Tra i capisaldi del reparto offensivo del mister Antonio Conte, come ben sappiamo, ci sono senza dubbio Lukaku e Lautaro, ed erano diverse le voci in questi giorni che vedevano Marotta alla ricerca di una riserva degna di sostituirli nel doppio impegno Champions-Serie A.

Il centravanti belga è stato autore di ben 19 reti in campionato, e sta garantendo un apporto fondamentale alla squadra nerazzurra. Facile intendere è che le sue prestazioni non siano di certo passate inosservate. Soprattutto all’estero.

Squadre del calibro del Chelsea o del Manchester City stanno seguendo con attenzione le sue prestazioni sportive, ma sembra che anche dalla Spagna il centravanti belga venga monitorato in maniera costante.

Nelle ultime ore, infatti, diventa sempre più accreditato un rumor dalla Spagna, che vedrebbe il Barcellona pronto all’affondo per Romelu Lukaku: stando a Fichajes.net, i blaugrana intendono offrire all’Inter 30 milioni di euro più il cartellino di uno tra Miralem Pjanic e ​Francisco Trincão.