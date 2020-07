Inter grandi firme, in arrivo un incredibile ex Juve: Conte sorride!

La clamoroso disfatta contro il Bologna ha riaperto una ferita che giaceva nascosta dalle buone prestazioni messe in campo fin qui dalla ripresa post lockdown. L’Inter si è riscoperta fragile e senza sostituti in grado di non far rimpiangere troppo i titolari della formazione di Conte. Le lacune si registrano in ogni reparto e si impiegherà la prossima sessione di calciomercato per trovare nuove pedine sulle quali fare affidamento nella prossima stagione.

L’uomo nuovo che arriverà a dare man forte all’attacco nerazzurro è difatti una vecchia conoscenza del calcio nostrano. Un ex bianconero andato via da Torino senza sbattere la porta ma conscio che contro di lui non è stato certo usato il rispetto che forse meritava. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato La Gazzetta dello Sport che parla di un Mario Mandzukic pronto a ritornare in Serie A dopo la scialba parentesi araba.

Il croato, sempre tanto apprezzato negli anni in bianconero da Marotta e Conte, potrebbe arrivare in tempi ristrettissimi. La decisione di svincolarsi appena tre giorni fa dal contratto con l’Al-Duhail fa ben sperare il manager e il coach interista. L’amicizia che li lega dal 2015 è ancora intatta. La voglia di lavorare di nuovo insieme non è mai stato tanto grande.

Per la linea mediana intanto si lavora sottotraccia con il Napoli per cercare di strappare a un prezzo ragionevole il brasiliano Allan. Caduto ai margini dell’attenzione di Gattuso, il giocatore potrebbe diventare un pezzo pregiato del prossimo mercato estivo. Le pretese degli azzurri sono sempre molto alte ma la mancanza di calcio giocato ha finito per influire anche sulla valutazione del centrocampista. La sensazione è che per una cifra vicina ai 35-40 milioni di euro l’affare si farà.

L’ultimo nome ad agitare i sonni notturni di Marotta è quello dell’italo-brasiliano Emerson Palmieri. Conte ha puntato l’ex Roma per affidargli il ruolo di titolare della fascia sinistra del campo. Il Chelsea non ostacolerà troppo la trattativa ma di sicuro non lascerà andar via il proprio tesserato così a buon mercato. Lui, intanto, attraverso il suo entourage ha già fatto capire di essere molto propenso a vestirsi di nerazzurro per la prossima stagione. Lo sforzo economico sarà attorno ai 30 milioni di euro. Limando alcuni piccoli particolari si potrà chiudere per una manciata di milioni in meno.