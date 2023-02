Inter, il tutto per tutto di Lukaku in questi mesi. Altrimenti…

Non è un caso che Lukaku sia sotto osservazione da parte della dirigenza nerazzurra. Il suo prestito per farlo ritornare a Milano, è costato quasi 8 milioni di euro più qualche eventuale bonus. Un bel prezzo considerando la situazione finanziara dell’Inter e che si tratti di un prestito. Secondo diverse fonti, ci sarebbe un accordo informale tra Inter e Chelsea che preveda il rinnovo del suo prestito anche per un secondo anno consecutivo.

Molto scarno il bottino di goal di quest anno dell’ex-Chelsea: 1 solo goal in Serie A e 1 in Champions League. Il tutto certamente condito dai tanti problemi fisici che gli hanno condizionato anche il Mondiale in maniera negativa. Ora il peggio sembra alle spalle, almeno dal punto di vista degli infortuni, ma la forma fisica e il vizio del goal sembrano ancora distanti anni luce.

Nello scialbo pareggio tra Inter e Sampdoria il belga ha giocato l’ennesima partita anonima, caratterizzata anche dal battibecco tra Lukaku e Barella che è stato risolto, come conferma oggi anche la Gazzetta dello Sport. Niente multa, l’Inter ha deciso di voltare pagina senza prendere provvedimenti dopo il faccia a faccia di ieri.

Ecco perchè il futuro di Lukaku sembra sempre più a rischio. Riflessioni in corso da parte della dirigenza nerazzurra sul belga, consapevole che i prossimi mesi saranno decisivi per capire se rinnovare o meno il prestito. Così i nerazzurri si guardano attorno sul mercato, svela La Gazzetta dello Sport: “L’Inter attende segnali e nel frattempo riflette. E non è un mistero che si stia già guardando intorno, per cercare eventuali alternative in attacco. Marcus Thuram era la prima scelta per il post Lukaku nel 2021, ma un brutto infortunio fece saltare l’operazione. Ora il francese è a scadenza col Mönchengladbach e deciderà il suo futuro entro fine mese: l’Inter ha avanzato la sua offerta, ma il Bayern è avanti.”

“E poi c’è Firmino, che non ha ancora rinnovato col Liverpool e che avrebbe tutti i requisiti per essere da Inter. Contatti avviati, ma trattativa non semplice. I dirigenti nerazzurri ballano su più tavoli, in attesa di un segnale forte da Lukaku. Che ha poco più di tre mesi per riprendersi l’Inter e il tempo perduto”, si legge sul quotidiano roseo.