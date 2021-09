Inter, Marotta deciso su Raspadori: il contatto c’è già stato, bisogna solo pazientare

Anche se il mercato si è ormai concluso, Marotta e il suo entourage sono comunque al lavoro per tracciare il percorso che porterà all’acquisto di nuovi innesti nel prossimo gennaio.

Attenzione particolare è rivolta a Giacomo Raspadori, che è sicuramente una delle promesse migliori del calcio italiano. Il giovane attaccante del Sassuolo infatti, che ha confermato il suo talento anche in Nazionale, ha tutte le carte in regola per diventare un top player.

Anche se ha solo 21 anni, ed ha dunque ampi margini di crescita e miglioramento, Raspadori è riuscito a convincere la dirigenza nerazzurra a voler investire su di lui.

A parlare della situazione è stato il noto quotidiano sportivo Tuttosport, nel quale si legge che Beppe Marotta sta in realtà già valutando come muoversi per farlo approdare al servizio di Simone Inzaghi.