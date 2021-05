Inter, Mourinho mette gli occhi su Skriniar: “A breve un tentativo da parte della Roma”

Dopo la dichiarata partenza del mister Antonio Conte sembra ormai chiaro che la strategia di mercato dell’Inter per la prossima sessione di calciomercato avrà una sola parola d’ordine: cedere.

La necessità di far cassa per poi reinvestire è un imperativo, e dunque negli ultimi giorni tanti sono stati i gioiellini nerazzurri a essere contattati da altri club. Questo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è il caso di Milan Skriniar.

Secondo fonti vicine al club, infatti, José Mourinho avrebbe messo gli occhi sul giocatore, e vorrebbe portarlo in giallorosso: le voci dicono che addirittura a stretto giro di posta verrà fatto un tentativo concreto da parte della dirigenza.

Sempre secondo il noto quotidiano sportivo, però, Skriniar non è l’unico giocatore che ha mercato. “Le sirene, però, non cantano solo dall’estero e qualche interessamento per i gioielli nerazzurri arriva anche dal nostro campionato: Milan Skriniar ha un nuovo estimatore in Serie A. Il difensore nerazzurro è un vecchio pallino di Mou, che l’avrebbe voluto prima al Manchester United e poi al Tottenham: nella sua Roma serve un centrale dominante come lo slovacco e per questo sarà fatto in tempi brevi un tentativo”.

“Ma occhio anche ad Hakimi, su cui avrebbe messo gli occhi il Paris Saint Germain, e che per lui avrebbe offerto anche il cartellino di Paredes, più una cospicua somma di denaro, per un totale di circa 50 milioni di euro.