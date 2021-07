Inter, per l’attacco non c’è solo Keita Balde: è Caicedo il vero obiettivo di Marotta

A parlare dell’attuale situazione di calciomercato dell’Inter, concentrandosi soprattutto sui nomi in entrata, è stata La Repubblica, che in una delle edizioni recenti ha affrontato l’argomento Keita Balde, ma non solo.

Secondo il noto quotidiano sarebbe spuntata una nuova ipotesi per l’attacco dei nerazzurri in vista della prossima stagione e del doppio impegno Serie A/Champions League. Si tratta di un giocatore che era già stato sondato in passato da Marotta.

Come indicato dal mister Simone Inzaghi, infatti, il club è alla ricerca di un ulteriore innesto in attacco. “Entro il 31 agosto arriverà anche un vice Lukaku: Pinamonti è richiesto da molti club di Serie A”.

“Il Cagliari è in pole, ma prima deve vendere Simeone, molto vicino al Marsiglia. Keita si è offerto, il Monaco è pronto ad andare incontro al ragazzo pur di farlo tornare in Italia, ma la candidatura del senegalese non scalda il cuore di Ausilio”.

“Il ds nerazzurro preferirebbe per caratteristiche di gioco ed esperienza Felipe Caicedo della Lazio: affare possibile in extremis, negli ultimi giorni di mercato”, si legge su La Repubblica.