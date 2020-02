Inter, tanti i club all’assalto di Brozovic: la priorità ora è togliere la clausola!

Le prestazioni di Brozovic nell’Inter di Spalletti prima e Conte poi lo hanno reso il vero perno della squadra meneghina senza alcun tema di smentita. Le trenta apparizioni stagionali ben rappresentano l’importanza che il centrocampista croato ha ormai acquisito nello scacchiere di Conte. Ecco perché, a cinque anni dal suo ingresso in società, in Viale della Liberazione si dicono sicuri che il futuro del club preveda ancora la presenza dell’ex Dinamo Zagabria nella rosa nerazzurra.

Contratto in scadenza e clausola troppo bassa. Bisogna offrire a Brozovic un nuovo contratto

Il contratto in scadenza tra due anni, quindi verrà rivisto al più presto per evitare brutte sorprese dovute, essenzialmente, dalla presenza di una clausola rescissoria inserita al momento della stipula, nel 2018. Qualche stagione fa inserire una soglia da ben 60 milioni di euro poteva anche sembrare qualcosa di sensato, scontato. Tuttavia adesso che il giocatore è finalmente maturato e che è diventato un totem in mezzo al campo, anche quella cifra inizia a dimostrare tutti i suoi limiti.

Più di qualcuno in Europa garantirebbe immediatamente all’Inter quei soldi per strappare il giocatore croato ai milanesi. Anzi, pare che dalla Spagna e dall’Inghilterra siano già diverse le proposte arrivate all’entourage di Brozovic per capirne la sua volontà al trasferimento.

L’Inter sicuramente interverrà in merito. I colloqui per un nuovo contratto e un adeguamento salariale sono alle fasi prodromiche ma ben avviati. La priorità è quella di portare l’ingaggio del giocatore dagli attuali 2,5 milioni di euro ai 4 con la conseguente eliminazione della clausola rescissoria.

Marotta cercherà in tutti i modi di arrivare alla fumata bianca col il tesserato nerazzurro. In caso contrario si arriverà alla cessione già in questa finestra di mercato. All’Inter è già arrivato il momento delle scelte per il prossimo anno che si preannuncia cruciale. Toccherà a Brozovic far sapere a compagni, tifosi e club se vorrà affrontare la prossima stagione da icone nerazzurra o da ex.