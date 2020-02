Andrea Damante chiede una foto ad una modella che però dice di “no”

In questi giorni, nonostante l’emergenza del corona virus, in molti si sono recati alla Milano Fashion Week, tra cui il noto deejay ed ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante.

ANDREA DAMANTE RIFIUTATO DA UNA MODELLA – Essendo un famoso Latin lover, il rifiuto del deejay non è assolutamente passato inosservato. Andrea Damante ha provato a chiedere a Bella Hadid, famosissima modella, una foto ma la ragazza ha risposto con un secco no. I giornalisti presenti hanno riportato la notizia immediatamente: “Andrea Damante si trova in prossimità del Back Stage ed è lì che nota la modella americana Bella Hadid sorella di Gigi Hadid. Entrambe insieme contano ben oltre 75 milioni di follower!” scrive Alan Fiordelmondo.

“A quel punto l’occasione è ghiotta per il nostro Andrea Damante che si avvicina chiedendo a Bella Hadid di potere fare una foto insieme. La modella dal canto suo, forse vedendolo vestito in quel modo, rifiuta seccamente con un no. E il due di picche internazionale è servito sotto gli occhi di tutti e dei fotografi”.

Insomma, una serata degna di nota per il nostro bel deejay!