Isola dei famosi 16: chi è Alessandro Iannoni?

La sedicesima edizione del reality show, l’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi e che va in onda in prima serata su Canale 5, vede la partecipazione di molti voti noti: l’ex pugile Clemente Russo, il judoka Laura Maddaloni, l’attrice Lory Del Santo e tanti altri. Il più giovane tra questi è il 20enne Alessandro Iannoni, che sebbene non sia molto conosciuto dal pubblico. non è la sua prima apparizione in tv.

Il giovane ragazzo italiano partecipa assieme a sua madre, Carmen di Pietro, ex-showgirl. Alessandro ha 20 anni ed è di Roma, studia economia aziendale alla prestigiosa Luiss Guido Carli di Roma, città dove è nato e vive da solo, ma non lontano dai suoi familiari. Il padre è l’ex-compagno della madre e suo secondo marito, Giuseppe Iannoni, ed ha un sorella di nome Carmelina.

Di lui si sa che è nato a fine giugno, quindi ha 20 anni di età ed è del segno zodiacale del Cancro. La sua altezza è di 1,83 m e il suo peso è di 70 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo. Dal punto di vista del privato e della vita sentimentale, si hanno poche informazioni, visto la grande riservatezza del ragazzo anche sui social.

Non è la prima volta che Alessandro compare in tv. Sono note le poche apparizioni in TV sono legate alla madre, infatti: è stato ospite, insieme alla madre Carmen Di Pietro, al programma “Vieni da Me”, di Caterina Balivo ed è stato anche il complice per uno scherzo de “Le Iene”, ai danni di Carmen.

Sull’isola invece, i due sono molto adorati dal pubblico; nonostante ciò stanno nascendo alcuni problemi di coppia, soprattutto a causa della madre. Alessandro spesso viene messo in ombra dall’esuberanza di Carmen, che cerca sempre di prevalere e avere la meglio sul gruppo. Carmen rischia così di danneggiare la partecipazione di sua figlio all’Isola dei Famosi, poiché protagonista di molte discussione e litigi con gli altri naufraghi. Alessandro a causa del comportamento della madre è infatti finito in nomination, pur avendo vinto contro altre coppie grazie alle preferenze del pubblico a casa. Vedremo come si evolverà il percorso di entrambi.