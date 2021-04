Juve, Ceccarini: “Per Buffon e Chiellini nessuna proposta per il rinnovo. Ramsey in uscita, si valutano offerte per Rabiot”

Sarà una Juve diversa quella che vedremo nella prossima stagione. La società sta progettando notevoli cambiamenti, l’obiettivo è svecchiare la rosa e sostituire chi non ha reso nel corso della stagione. Ci sarà, dunque, molto da lavorare sul mercato in uscita.

A riportare importanti aggiornamenti sul mercato dei bianconeri ci ha pensato stamani Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, su Tuttomercatoweb.com:

“Futuro ancora da decifrare per Buffon e Chiellini. Per ora non ci sono state proposte per il rinnovo. Un punto della situazione verrà fatto più avanti insieme al presidente Agnelli.

La Juventus per rafforzare la squadra per il prossimo anno dovrà passare anche da alcune cessioni importanti. A centrocampo, oltre a Ramsey, i bianconeri potrebbero valutare offerte per Rabiot. Sul francese c’è interesse da parte di Chelsea ed Everton.

Intanto a fine campionato Douglas Costa rientrerà dal prestito al Bayern Monaco. Per il brasiliano c’è una richiesta del Tigres. Il Lione sembra invece intenzionato ad acquistare De Sciglio anche se al momento non ha presentato alcuna proposta alla Juventus”.