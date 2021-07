Juve, Perin vuole andar via per fare il titolare: la società apre alla cessione

Mattia Perin dovrebbe lasciare la Juventus nelle prossime settimane. Il portiere, di rientro dal prestito al Genoa nella stagione che si è appena conclusa, avrebbe chiesto alla società di partire.

Il motivo è semplice, Perin a 28 anni ha intenzione di fare il titolare e alla Juventus non sarebbe possibile in virtù della presenza di Szczesny.

La Juventus ha aperto all’ipotesi cessione, ma per lasciar partire l’estremo difensore chiede una cifra vicina ai 10 milioni di euro, cifra a cui nessun club si è avvicinato fino a questo momento.

L’interesse dei club di certo non manca e soprattutto ora che la volontà del giocatore è chiara le proposte non si faranno attendere.

Probabile però che alla fine la Juventus debba accontentarsi di una cifra leggermente inferiore ai 10 milioni in virtù del contratto del giocatore, in scadenza nel 2022 e libero dalla prossima estate di andar via a costo zero.