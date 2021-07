Roma, affare Rui Patricio in dirittura d’arrivo: attesa per visite mediche e firma

Il numero uno della Roma per la prossima stagione sarà con tutta probabilità Rui Patricio, 33enne estremo difensore del Wolverhampton e della nazionale portoghese.

Stando a quanto riporta stamani Sky Sport, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la buona riuscita dell’affare, che dovrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 10 milioni di euro più 3 di bonus.

Rui Patricio ha già dato l’ok al trasferimento nella capitale e a José Mourinho. Motivo per cui, non appena avrà il via libera dalla società inglese, salirà sul primo aereo dal Portogallo direzione Roma per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.

Per un portiere che entra ce n’è uno che esce, stamani infatti lo spagnolo Pau Lopez è atterrato a Marsiglia, dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con i francesi.

L’operazione si è chiusa con la formula del prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto, diritto che si tramuterà in obbligo al raggiungimento di 20 presenze e porterà nelle casse giallorosse 12 milioni di euro più un massimo di un milione di euro per i vari bonus.