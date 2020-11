Juventus, le ultime dall’infermeria: Alex Sandro e de Ligt pronti dopo la sosta. Chiellini rientra tra un mese

La Juventus di Andrea Pirlo è al lavoro per preparare la sfida di sabato 21 novembre con il Cagliari, prima gara al rientro dopo la sosta. In questi giorni il tecnico ha dovuto fare a meno dei giocatori partiti alla volta delle nazionali, ma ha potuto beneficiare del rientro di alcuni infortunati.

Negli ultimi giorni sono tornati ad allenarsi in gruppo de Ligt e Alex Sandro, entrambi vanno verso la convocazione nel match contro i sardi. Dubbi, invece, sulle condizioni di Federico Chiesa, attualmente ancora a Torino, con la società che spera possa restare alla Continassa per proseguire il percorso di recupero e saltare gli impegni della nazionale.

Sulla via del rientro anche Aaron Ramsey, che dovrebbe tornare per la sfida in Champions League contro il Ferencvaros, in programma martedì 24 novembre all’Allianz Stadium.

Incertezza sulle condizioni di Adrien Rabiot, che dovrebbe restare comunque in Nazionale e sottoporsi ad ulteriori esami che serviranno a stabilire l’entità del risentimento muscolare.

Chi salterà sicuramente più impegni è Giorgio Chiellini, out per un problema muscolare alla coscia sinistra. Lo staff farà in modo che il recupero sia graduale, per tale motivo il rientro per il capitano della Juventus è previsto tra circa un mese.