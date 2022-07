Juventus, no allo scambio Dzeko-Cuadrado

Edin Dzeko sembrerebbe poter arrivare comunque in bianconero. Il calciatore bosniaco, però, non arriverà in cambio di Juan Cuadrado

Edin Dzeko e Juan Cuadrado, due destini che potrebbero presto incontrarsi nella stessa società. Non sarà però quella nerazzurra la maglia condivisa da i due giocatori. Infatti, Juventus e Inter non sembrano intenzionate a costruire uno scambio tra i due giocatori.

L’Inter avrebbe già troppa gente sulla fascia destra, con Dumfries e Bellanova come i designati per la prossima stagione. Juan Cuadrado resterà, dunque, salvo clamorosi colpi di scena in bianconero. Edin Dzeko, invece, potrebbe rescindere con l’Inter e arrivare a Torino.

Roma o Juventus?

Sul bosniaco c’è anche la Roma, che lo vorrebbe come vice Abraham. La trattativa è difficile per via dello stipendio, ma non impossibile. La Juventus ha più possibilità, visto che potrebbe garantirgli uno stipendio più sostanzioso e un ruolo da vice Vlahovic in uno schema di gioco che potrebbe valorizzare al meglio il bosniaco.

L’Inter non sembra intenzionata a trattenere il cigno di Sarajevo, specialmente se dovesse arrivare Paulo Dybala. Infatti, Dzeko al momento è considerato – con l’arrivo di Lukaku – come una terza/quarta scelta. Di certo una prospettiva non allettante per l’ex Manchester City, che vorrebbe giocarsi le proprie carte e non essere una riserva fissa. Sia alla Juventus che alla Roma potrebbe provare a rimettersi in gioco. In questa stagione non ha segnato tanto, ma ha comunque fatto vedere buone cose. Il calciatore è in netto declino, ma ha ancora tanto da offrire al calcio giocato.