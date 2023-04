Kepa, l’ossessione di mercato della Juventus

Il portiere spagnolo piace da tempo alla Vecchia Signora come sostituto di Szczesny

La Juventus si è posta l’obiettivo di ricostruire la rosa la prossima estate per tornare a lottare per tutti i titoli, e il portiere è uno dei ruoli che il tecnico italiano Massimiliano Allegri cercherà di rinforzare a tutti i costi, avendo pensato all’arrivo dello spagnolo Kepa Arrizabalaga del Chelsea.

Il 27enne portiere, pur avendo riconquistato il posto in prima squadra al Chelsea, è tutt’altro che garantito per la permanenza nel club allenato dall’inglese Graham Potter, il che significa che il giocatore spagnolo sarà probabilmente in rampa di lancio da Stamford Bridge per la prossima stagione, quando la Juventus sarà in corsa per acquisire i suoi servizi.

Un interesse di lunga data

Kepa è sempre stato un portiere che è sempre piaciuto alla dirigenza bianconera, essendo addirittura il favorito all’epoca per sostituire Gianluigi Buffon quando faceva parte dell’Athletic Bilbao, puntando poi sul polacco Wojcech Szczesny, che sembra avere i giorni contati allo Juventus Stadium o almeno a farlo dall’undici titolare, essendo il portiere spagnolo il prescelto per prendere quel posto e protagonista di uno dei movimenti più eclatanti del mercato trasferimenti della Serie A.

Intanto il portiere qualche settimana fa ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione al Chelsea. Ecco cosa ha detto: “Ho passato un momento difficile. Non ero mai stato in panchina e ho dovuto affrontare la situazione in modo diverso. Sono rimasto calmo e ho lavorato per ribaltare tutto”. In estate potrebbe fare le fortune della Juventus.