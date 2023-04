Napoli, le condizioni di Osimhen, Bereszynski e Olivera

Il Napoli ha oggi diramato un comunicato con le condizioni fisiche dei tre giocatori azzurri infortunati

Nella giornata di oggi i partenopei hanno pubblicato un comunicato stampa con le condizioni dei giocatori infortunati, oltre un report degli allenamenti odierni. Tra gli infortunati figurano ancora Victor Osimhen, Bartosz Bereszynski e Mathias Olivera.

Gli azzurri dovranno riprendersi con grande forza dalla sconfitta con il Milan, maturata in modo inaspettato e che potrebbe compromettere il morale in vista della doppia sfida di Champions League. Contro avranno di nuovo i rossoneri, che al momento appaiono nettamente favoriti sulla carta. Mai dire mai, però, i partenopei potrebbero ritrovarsi con il morale a mille dopo la sconfitta eccessiva tra le mure amiche.

Il comunicato del Napoli

Nel comunicato sul sito dei partenopei si legge: “Dopo la gara col Milan, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A. Coloro che sono scesi in campo ieri dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione e successivamente in una partita a campo ridotto. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha fatto terapie“.

Resta da capire quando e come riprenderanno la via del campo i tre giocatori reduci da infortunio, specialmente perché – almeno nel caso di Osimhen, sono pedine importantissime per Luciano Spalletti.