Koulibaly: “Ringrazierò Napoli per tutta la vita”

Kalidou Koulibaly, classe 1991, è ormai approdato in Premier League con il Chelsea che ha strappato il giocatore al Napoli presentandosi con un’offerta di circa 40 milioni a cui sarebbe stato difficile rifiutare.

Il presidente De Laurentiis se da un lato non era ancora realmente pronto a lasciarlo andare, dall’altro aveva davanti un calciatore che più volte ha sottolineato la necessità di volersi mettere alla prova in uno dei campionati più grandi del mondo.

Proprio recentemente il difensore ha risposto ai giornalisti che chiedevano il motivo della sua scelta: “Sapevo che dopo aver trascorso 8 anni a Napoli, il mio tempo lì era giunto al termine. Allora non ho esitato, ho fatto di tutto per andare al Chelsea, pur rispettando il Napoli che mi ha dato tanto“.

Il senegalese, infatti, resta ancora adesso molto legato ai tifosi e alla città che ha visto nascere il suoi figli: “Mi ha permesso di essere l’uomo e il giocatore che sono ora, per questo ringrazierò Napoli per tutta la vita!“.

In risposta alle critiche riguardo il suo momento NO al Chelsea, Koulibaly ha confermato quanto si trovi bene con la squadra: “Tocca a me dimostrare in campo che possono contare su di me, per ora sono contento e spero continui così“.