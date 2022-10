La Russa presidente del Senato, attesa per la Camera

Ignazio La Russa sarà il presidente del Senato, tra le tante polemiche generali. Attesa per la Camera, con il voto rimandato

Mentre la Camera aspetta di conoscere il nome del proprio presidente, con un quorum non raggiunto, si sa già il nome del presidente del Senato. Sarà Ignazio La Russa, tra le tante polemiche generali.

Infatti, molti dei leader politici si sono già espressi sulla situazione con Forza Italia che non avrebbe appoggiato la candidatura del senatore. Berlusconi lo avrebbe votato, ma Forza Italia addirittura si sarebbe opposta alla votazione, con quelli che sembrano essere screzi importanti per il governo.

Dichiarazioni a caldo

Giorgia Meloni ha parlato dell’elezione di La Russa e sulla situazione con Forza Italia: «Per me quello che contano sono i risultati, mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un governo autorevole. Non intendo fermarmi di fronte a questioni che sono secondarie».

Berlusconi ha dichiarato: «Sinceri auguri al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. Forza Italia ha voluto dare un segnale di apertura e collaborazione con il voto del presidente Berlusconi. Ma in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è emerso un forte disagio per i veti espressi in questi giorni in riferimento alla formazione del governo. Auspichiamo che questi veti vengano superati, dando il via ad una collaborazione leale ed efficace con le altre forze della maggioranza, per ridare rapidamente un governo al Paese».