Liverpool, Shaqiri verso la cessione: anche il Napoli alla finestra

In casa Liverpool è tempo di rinnovare. Molti sono i giocatori dei reds messi sul mercato, le cui cessioni potrebbero sbloccare anche le operazioni in entrata. Anche per il club inglese la situazione economica non è facile, e quindi prima di acquistare c’è bisogno di vendere.

Tra gli esuberi di livello vi è anche Xherdan Shaqiri, che appare ormai a fine ciclo con la maglia del Liverpool. Come riportato dall’edizione inglese di Sky Sport, l’ala svizzera può lasciare la corte di Jurgen Klopp per una cifra di circa 15 milioni di euro.

Ovviamente su di lui si sono catapultati parecchi club, soprattutto dalla Spagna e dall’Italia. Dalla Liga si sono fatti avanti Siviglia e Villareal, dall’Italia invece vi è il Napoli di Luciano Spalletti. Sempre secondo quanto riportato dai media, il club partenopeo potrebbe approfittare della situazione per acquistare un’ala offensiva di livello per completare la trequarti.

In particolare, l’acquisto dello svizzero potrebbe essere finanziato dalla cessione di Adam Ounas, valutato più o meno lo stesso valore dell’attaccante del Liverpool. Shaqiri andrebbe così ad aggiungersi ad Insigne, Lozano e Politano, formando un reparto di altissimo livello.

Il gioco delle coppie vedrebbe in questo caso il Chucky Lozano spostarsi a sinistra per ricoprire il ruolo di vice Insigne, con Shaqiri e Politano, due mancini naturali, a giocarsi una maglia da titolare sull’out opposto del campo.