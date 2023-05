L’offerta di ADL a Koulibaly

Il Napoli come ben sappiamo in questa estate ha rivoluzionato la sua squadra. Sono partiti alcuni pilastri della rosa degli ultimi anni e sono arrivati ai piedi del Vesuvio giocatori di grande talento. Giuntoli ha scovato calciatori come Kvaratskhelia e Kim che hanno soppresso tutti alla prima stagione in Serie A.

Uno degli addii più dolorosi di questa estate è stato sicuramente quello che riguarda Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo senegalese è stato per anni il punto di riferimento della retroguardia azzurra, è diventato con il tempo il simbolo ed il fiore all’occhiello della squadra partenopea. Con lui poi sono partiti anche Insigne, Mertens che hanno marchiata dentro al cuore la città di Napoli.

Koulibaly al Napoli era considerato uno dei difensori centrali più forti al mondo. Il senegalese disse di no alla offerta di rinnovo presentatagli da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli e decise di provare una nuova esperienza al Chelsea in quello che è considerato il campionato più bello del mondo, la Premier League. Purtroppo per il senegalese però l’esperienza con i Blues non sta andando nel migliore dei modi. La squadra si trova a metà classifica e non riesce ad esprimere un buon calcio.

Secondo quanto dichiarò Cristiano Giuntoli, il Napoli fece di tutto per confermare Koulibaly offrendogli il rinnovo a 6 milioni di euro a stagione, decisamente al di sopra del tetto ingaggi fissato dal club, ma la proposta non convinse il calciatore e il suo entourage. Probabilmente il senegalese aveva bisogno di cambiare aria ma per il Napoli non è andata così male.

Difatti la società partenopea ha acquistato dal Fenerbahce Kim Min-Jae per circa 20 milioni di euro per sostituire Kalidou Koulibaly. In maniera sorprendente di può dire che il coreano ha disputato una stagione anche migliore di quelle dell’attuale difensore del Chelsea. Kim difatti non ha fatto rimpiangere affatto “il comandante”.