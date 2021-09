Mancini applaude a questo Napoli: “E’ la rivelazione della A. Ha iniziato bene ed è forte!”

Un inizio davvero scoppiettante quello degli azzurri guidati da Spalletti. Questo Napoli sta davvero regalando grandi emozioni ai suoi supporters che guardano alla squadra di Spalletti con fiducia e sperano di poter continuare a gioire come ora fino alla fine. La rosa sta dando grandi garanzie e il recupero del “signor 70 milioni” Osimhen dopo le grigie prestazioni dell’anno scorso fanno addirittura volare la mente a quel “Pipita” in versione cecchino nell’annata 2015/16.

Le prestazioni del Napoli sono sotto l’occhio di tutti. I due punti di distacco dalla seconda sono un piccolo tesoretto ma quanto basta per far pensare ad una stagione già nata sotto una buonissima stella. Se l’Atalanta era stata definita da tutti la squadra rivelazione della scorsa competizione nazionale, allora non c’è alcun dubbio che il Napoli sia il club rivelazione di quella attuale. Un onore capitato a poche e che Spalletti ha tutta l’intenzione di confermare fino al prossimo maggio.

A riconoscere tutti i meriti di questo super Napoli c’è in prima fila anche il ct della Nazionale, Roberto Mancini che intervistato da TgPoste spiega: “Penso che sia normale che ci sia equilibrio in questo inizio di campionato, perché molti giocatori hanno giocato gli Europei e la Copa America quindi sono arrivati non in grande condizione e le squadre hanno bisogno di assestarsi”.

L’analisi del commissario tecnico continua svelando: “Penso che possa essere un campionato molto equilibrato fino alla fine con più squadre“. Poi ecco la scintilla: “La rivelazione? Potrebbe essere il Napoli. In questo momento ha iniziato bene. Secondo me è una squadra forte già da diverso tempo“.

L’ultimo pensiero del ct poi è tutto per L’Atalanta, da tempo fucina di giovani campioni da cui Mancini ha attinto a piene mani nel recente passato. “Sono anni che sono nella parte alta della classifica. Spero che anche loro abbiano l’opportunità di combattere per questo campionato. Se lo meriterebbero“. Intanto però lassù a dettare legge c’è ancora il Napoli.