GF Vip, la sorpresa a Montano non impressiona Antonella Mosetti: “Solo io so davvero chi sei”

Non sono scese per nulla le dolcissime parole che la sorella maggiore Alessandra ha rivolto ad Aldo Montano, recluso nella casa del Gf Vip. Antonella Mosetti, ex di lunga data dello schermidore livornese non ci sta e tuona dal suo profilo Instagram.

Nell’ultima puntata del Gf Vip, Aldo Montano è stato il protagonista di una sorpresa davvero emozionante da parte della sorella Alessandra. I due si sono rincontrati e lei non ha potuto trattenere le lacrime, dicendo dello schermidore olimpico quanto sia un uomo “meraviglioso, premuroso e pieno d’amore”.

I due rampolli di casa Montano hanno un rapporto strettissimo che li ha portati nel tempo a litigare violentemente ma anche a fare pace e ritrovarsi con uguale forza dopo la tempesta. Aldo, una volta lasciata la stanza dei superled, arriva in giardino dove trova la sorella maggiore che senza un attimo di tregua lo riempie di complimenti: “Ci hai fatto commuovere, tutti ti seguono con una stima meravigliosa. I valori che stai portando nella casa sono bellissimi, avete formato un gruppo ganzissimo, sembrate un film di Vanzina. Babbo e mamma stanno bene, sono tutti contenti e orgogliosi. Fratello meraviglioso iper protettivo, premuroso, pieno d’amore. Credo che in questa casa stia mettendo in evidenza i lati più belli”.

Ma qualcosa non deve essere troppo piaciuto ad un altro volpo noto del reality di Canale Cinque, vale a dire Antonella Mosetti che proprio con Montano intrattenne un rapporto durato dal 2005 al 2012. La bella showgirl romana non avrebbe infatti apprezzato questo profluvio di lodi utilizzando il proprio profilo Instagram per far pervenire ai fan e allo stesso ex un messaggio difficile da male interpretare.

Lo scatto pubblicato sui social ha come sfondo la tv con il volto di Aldo Montano in primo piano su cui, a caratteri cubitali la Mosetti ha scritto: “Solo io so davvero chi sei…..una persona “ora” meravigliosa!!!!! Anche merito mioooo“.

Uno sfogo particolarmente succulento, su cui il gran mattatore del GF, Alfonso Signorini, di sicuro vorrà andare a fondo. Magari invitando proprio Antonella a chiarire la frase tutt’altro che sibillina davanti alle telecamere e facendo passare al bel Montano cinque minuti di pura paura.

La storia d’amore che vide protagonisti Aldo Montano e Antonella Mosetti fu una delle più seguite del jet set italiano. Lo schermidore ritrovò il sorriso, dopo la batosta ricevuta da Manuela Arcuri, proprio tra le braccia della bella showgirl con la quale andò a convivere quasi subito per ben sette anni. Una storia che però Montano non ricorda con particolare affetto tanto da aver dichiarato al Corriere: “Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”.