Massimiliano Allegri preferisce la Juventus o l’Inter, snobbato (per ora) il Napoli

Il futuro di Gattuso è al 99% lontano dal Diego Maradona pur non essendoci stati né annunci né dichiarazioni da ambo le parti. Aurelio De Laurentiis molto probabilmente è da tempo a colloquio con altri allenatori per sondare la loro disponibilità, su tutti c’è il nome di Massimiliano Allegri, il cui ingaggio è piuttosto complicato.

Ne ha parlato nel corso della trasmissione odierna di Radio Goal in onda sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli il noto giornalista della Rai, Ciro Venerato:

“Il primo tassello da aspettare per capire come si evolverà il valzer degli allenatori è l’incontro di domenica tra Zhang e Conte. Il Napoli è in attesa di capire il destino di Massimiliano Allegri”.

L’ex allenatore bianconero è molto ambito anche dal Real Madrid, che interromprà il suo rapporto con Zinedine Zidane, dalla stessa Juventus e proprio dall’Inter che qualora si separasse da Conte potrebbe puntare ancora su un ex allenatore della Juve. E questo è un grande problema per il Napoli.

“Max Allegri ha fatto capire che per lui un ritorno alla Juventus o una nuova avventura nerazzurre sarebbero prioritarie rispetto a un approdo al Napoli”. È quanto aggiunto da Venerato che ha quindi fatto capire che l’ex allenatore anche di Milan e Cagliari preferirebbe aspettare la possibilità di trasferirsi nuovamente a Torino o di prendere nuovamente in carico una squadra allenata da Antonio Conte. Il Napoli, per ora, è solo una terza scelta (se non quarta considerando il Real Madrid) per Allegri.