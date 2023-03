Maurizio Sarri: “Il vero fenomeno di questo Napoli non gioca a calcio”

Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua ex squadra. Il mister, in particolare, ha esaltato Cristiano Giuntoli, ritenendolo un vero e proprio fenomeno nel suo mestiere: “Devo fare i complimenti alla società che ha avuto molto coraggio in estate facendo determinate scelte. Inoltre c’è il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli che è un vero e proprio fenomeno“.

“Spalletti dopo questa stagione, se arriva dove sicuramente arriverà diventerà il re. Vincere è bello da tutte le parti ma vincere qui è qualcosa di straordinario, sono contento per lui si toglierà delle belle soddisfazioni“.

“La differenza è che questo Napoli andrà a vincere e lo invidio da morire! Spalletti è stato un fenomeno, insieme alla società e al direttore sportivo, hanno avuto il coraggio di fare cose che non s’erano mai fatte“.