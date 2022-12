Mercato Napoli – Juan Jesus richiesto in Turchia?

Con la sessione di mercato invernale ormai alle porte e il campionato costretto allo stop forzato per i mondiali in Qatar, le squadre italiane sono concentrate a risolvere le questioni interne per ripartire al meglio a gennaio.

Il Napoli non ha intenzione di fare grandi acquisti, l’obiettivo della prossima sessione piuttosto è quello di blindare in maglia azzurra alcuni titolarissimi. Tra questi, però, non c’è il nome di Juan Jesus che ha un contratto in scadenza a luglio 2023.

Juan Jesus è arrivato a Napoli lo scorso anno a parametro zero e ha saputo ben inserirsi ed accogliere la pesante eredità di Koulibaly e Rrahmani ma secondo le ultime voci di mercato potrebbe partire a breve alla volta di un club turco.

Il Galatasaray, infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fotomac, sembra essere alla ricerca difensore centrale e non è escluso che possa piombare sul brasiliano già a gennaio.

La valutazione di mercato al momento si aggira sui 4 milioni di euro ed il Napoli, quindi, potrebbe essere disposto alla cessione considerando la plusvalenza rispetto all’investimento iniziale.