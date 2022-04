Michelle Hunziker, il fisico perfetto e 18 kg persi: ecco come ha fatto

La modella svizzera con cittadinanza italiana, Michelle Hunziker è una delle donne più apprezzate della televisione italiana, soprattutto per la bellezza della donna, nonostante l’età non più così giovane: 45 anni. La Hunziker anche dal punto di vista fisico, si presente in forma smagliante, nonostante le tre gravidanze che ha affrontato nel corso della sua vita.

Infatti durante questi periodi di maternità, lei stessa ha dovuto raccontare che a raccontare di aver messo 15 kg per la prima figlia Aurora, 13 Kg Con Sole e 18 kg con l’ultima nata, Celeste: “ Ero sopra qualche chilo e avevo molta ritenzione idrica.Mio marito Tomaso mi prendeva in giro perché ero gonfia come un omino Michelin, anche sul naso! “- ha dichiarato la conduttrice italo-svizzera sulla rivista oksalute.

L’attrice e cantante nata a Sorengo, ha dichiarato anche il suo percorso per perdere tutti quei kg in eccesso e ritrovare il proprio peso-forma. Per riuscire a tornare in forma un ruolo fondamentale è stato ricoperto dall’alimentazione e dall’aiuto gli integratori. È lei stessa infatti a confessare che, nei periodi più stressanti, ha assunto un integratore di vitamina B.

L’ultima gravidanza è stata la più difficile, visto che la Hunziker ha preso ben 18 kg: in quel caso, anche l’attività fisica è stata una grossa alleata. Per le prime due settimane non doveva far altro che allattare e aspettare che il corpo eliminasse da solo tutti i liquidi in eccesso. E così, nel giro di 15 giorni, è riuscita a dimagrire di 8 kg senza nessun sacrificio. Nei 3 mesi successivi si è dedicata allo sport eseguendo degli esercizi personalizzati dal suo personal trainer.

Attualmente l’attrice 45enne possiede ancora un fisico da paura. Questo è reso possibile grazie ad una dieta attenta agli zuccheri più che ai grassi. Inizia sempre da una collezione molto ricca per arrivare così ad una cena leggera, ad esempio con vellutate con la quinoa, e tantissime verdure: un pasto quasi vegetariano. Michelle Hunziker continua ad alternare varie attività fisiche: dalla yoga al pilates passando per quello cardio.