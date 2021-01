Milik, Villas Boas avvisa l’ex Napoli: “Non ha mai giocato quest’anno, gli servirà tempo”

Quasi sul gong finale e dopo mesi di lunghi tira e molla, finalmente il Napoli è riuscito a piazzare Arek Milik. L’attaccante azzurro stava per andare in scadenza e il prossimo giugno terminava il suo contratto con la SSC Napoli.

A parlare dell’ormai ex bomber del Napoli ci ha pensato anche l’allenatore del Marsiglia, Villas Boas:

“Sono chiaramente molto contento per l’arrivo di Milik. Cercavamo un giocatore in quella posizione da quest’estate. È un giocatore che darà più presenza in area di rigore. Sarà convocato per la partita col Monaco ma non sarà titolare“.

L’attaccante azzurro, infatti, come rivelato dallo stesso Villas Boas, è arrivato a Marsigila con un grosso problema: “Vediamo se potremo concedergli un po’ di minuti in corso, anche perché nell’ultimo periodo al Napoli non ha giocato e gli mancano i minuti sulle gambe. Servirà tempo affinché trovi il ritmo partita“.

Per Milik, quindi, non saranno mesi facili. Durante gli ultimi 8 mesi ha infatti giocato solo alcune partite con la sua Nazionale.