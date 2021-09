Napoli, senti Corbo: “Spalletti sta dando fiducia a Rrahmani, Gattuso invece lo aveva fatto fuori”

A Napoli il morale non potrebbe essere più alto di così. Sono quattro le vittorie in campionato della squadra azzurra, in altrettante partite. Di mezzo non è da tralasciare l’ottimo pareggio ottenuto a Leicester dopo aver recuperato ben 2 gol di scarto.

La squadra partenopea è in fiducia e gran parte del merito è di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha dato nuova linfa al gruppo squadra, riponendo grande fiducia anche in quei giocatori che lo scorso anno erano un po’ fuori dal progetto tecnico azzurro.

Tra questi, come scritto nelle ultime ore dal giornalista Corbo nel suo editoriale per Repubblica, vi è ad esempio Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro ha giocato titolare nelle ultime due uscite stagionali del Napoli, a discapito di Manolas che era apparso molto poco concentrato.

Due titolarità che l’ex Verona ha impreziosito con ottime prestazioni, condite anche da un gol siglato contro l’Udinese. Insomma, a quanto pare la fiducia di Luciano Spalletti sta venendo ben ripagato da Amir Rrahmani.

Inoltre la scelta coraggiosa di promuovere il difensore kosovaro titolare e relegare Manolas in panchina conferma la personalità di Luciano Spalletti, allenatore che guarda lo stato di forma dei giocatori ancor prima che il loro nome ed il loro valore economico. Altro che aziendalista.