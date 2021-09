McDonald’s pronta ad assumere 120 persone in provincia di Napoli: ecco le figure ricercate e come candidarsi

McDonald’s, celebre marchio di fast food tra i più importanti al mondo, è pronta ad assumere personale in provincia di Napoli. Una notizia certamente interessante per tanti giovani alla ricerca di un lavoro in un’area piuttosto martoriata come quella della periferia partenopea. Le aperture previste per il prossimo 29 settembre del ristorante di Casavatore e Sant’Anastasia potrebbero essere la chance buona per 120 ragazzi di trovare un impiego in un’azienda che ha dimostrato di voler fortemente investire in Italia e al sud.

Centoventi persone entro fine mese. E’ questo l’obiettivo che la multinazionale della ristorazione si è prefissata nei due comuni dell’hinterland napoletano. Sessanta per città con la mansione di “Addetto Ristorazione-Crew“. Come si legge sul sito di McDonald’s questa figura dovrà preparare in cucina prodotti dalla qualità eccellente e collaborare con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti. Esso avrà la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità. Ma non è tutto.

Infatti l’addetto ristorazione-crew avrà un compito anche in sala dove si occuperà di accogliere i clienti e di supportarli ai “kiosk” – i totem con i quali si fanno le ordinazioni – nella scelta dei diversi menù e far sì che il cliente possa vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

I candidati dopo aver inviato la propria candidatura, dovranno superare un questionario diviso in tematiche differenti. Dovranno inoltre dichiarare la propria disponibilità oraria. Coloro ritenuti idonei dovranno poi sostenere un test volto a individuare le personali aree di forza comportamentali. Se anche il secondo testa darà esito positivo allora si procederà ad un colloquio individuale in cui ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro proposto.

I nuovi assunti saranno accompagnati poi “in un percorso di formazione e crescita professionale e avranno l’opportunità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo. Nel sistema McDonald’s il merito, le pari opportunità e la crescita professionale sono pilastri fondamentali”. Per candidarsi bisognerà consultare le due diverse offerte di lavoro ai rispettivi link di Casavatore e Sant’Anastasia, compilare il form e inviare il proprio cv.