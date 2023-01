Napoli 2-1 Roma, Mourinho e le proteste con l’arbitro Orsato

La partita tra Napoli e Roma si è conclusa con la vittoria degli uomini di Luciano Spalletti. Grazie alle reti di Osimhen e Simeone, gli azzurri sono riusciti a conquistare tre punti in una partita decisiva per le sorti dello Scudetto.

La vittoria del Napoli, però, non è andata giù all’allenatore della Roma, Josè Mourinho, il quale ha dichiarato: “Dopo il gol di Osimhen abbiamo avuto 10 minuti dove abbiamo sentito ingiustizia dell’1-0. Qualche volta il calcio è ingiusto e perde la squadra che merita la vittoria. Oggi la meritavamo“.

L’allenatore giallorosso, però, non si è limitato a ‘protestare’ davanti alle telecamere di DAZN al termine della partita. Alla fine del primo tempo, infatti, ha avuto un piccolo diverbio con l’arbitro Daniele Orsato. Mourinho ha fatto presente al direttore di gara che non ha gradito per niente il diverso trattamento riservato ai suoi calciatori. L’allenatore, infatti, ha discusso in particolare per il mancato giallo a Kim per un fallo su Abraham.

Si è trattato, in ogni caso, di un faccia a faccia senza particolari polemiche. Ognuno ha espresso i suoi pareri e poi sono tranquillamente entrati ciascuno nei propri spogliatoi.