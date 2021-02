Napoli, allarme assenze in attacco: il punto della situazione su Mertens, Petagna e Osimhen

Nonostante sia da poco stata chiusa la sessione di calciomercato di gennaio, nella quale le dirigenze hanno potuto ovviare ai problemi riguardanti i vari reparti della rosa titolare, l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, nelle ultime settimane ha dovuto far fronte a una vera e propria emergenza in attacco.

A mancare a servizio del mister calabrese sono stati Dries Mertens, Andrea Petagna e Victor Osimhen, che anche se teoricamente disponibili, non sembravano ancora nelle migliori condizioni dal punto di vista fisico.

Tuttavia questa situazione sembra dover avere vita breve. Gattuso infatti, per forza di cose, sarà costretto a dover contare su di loro anche se non nelle migliori condizioni, in vista del tour de force tra coppe e campionato che i partenopei dovranno affrontare.

In particolare Victor Osimhen sta già meglio e ha fatto intendere notevoli segnali di ripresa già durante il corso dell’ultima partita contro l’Atalanta. Per quanto riguarda invece Andrea Petagna giocherà dal primo minuto sempre contro l’Atalanta, nella sfida di ritorno.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha speso parole per quanto riguarda le condizioni fisiche di Dries Mertens dicendo: “Buone notizie anche dal Belgio: Mertens, in questi giorni impegnato in una full immersion riabilitativa della caviglia sinistra in un centro di Anversa, tornerà a Napoli mercoledì”.