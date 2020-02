Napoli – Barcellona, David Ospina in netto vantaggio su Alex Meret

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, David Ospina dovrebbe essere con ogni probabilità il portiere titolare del Napoli nella partita di domani di Champions League contro il Barcellona. Niente dubbi quindi per Gennaro Gattuso che continua a preferire il portiere colombiano al giovane Alex Meret.

Il portiere friulano ormai sembra essere stato relegato al ruolo di secondo portiere. Nessuna alternanza quindi con David Ospina. Gattuso ha più volte ribadito che il ruolo tra i pali non deve essere interessato da avvicendamenti di alcun tipo e ciò comporta che sia in campionato che in Champions League l’esperto portiere colombiano parta avanti nelle gerarchie.

Poche chance dunque per Alex Meret, il quale però potrebbe essere designato come portiere titolare per la Coppa Italia. Non una grandissima soddisfazione di certo ma quantomeno la possibilità di accumulare minuti preziosi dopo essere stato troppo a lungo lontano dai campi di calcio.

Il continuo impiego di Ospina segnala la volontà del tecnico di Gennaro Gattuso di insistere con la costruzione dal basso, anche in una gara ostica come quella contro il Barcellona. Inoltre, soprattutto in Champions League, al portiere è richiesta una buona dose di esperienza e personalità per poter guidare al meglio la linea difensiva.