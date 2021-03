Napoli, colpo di Adl per il post Gattuso. Fedele: “Sarri ha detto sì”

A parlare dell’attuale situazione del Napoli in merito a colui che potrebbe prendere il posto dell’attuale allenatore Gennaro Gattuso a fine stagione è stato Enrico Fedele, ex dirigente del Parma nonché ex procuratore dei fratelli Cannavaro.

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla fine del campionato, e dunque all’inizio della sessione estiva di calciomercato, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, così come tanti altri club di Serie A, stanno già pianificando quelle che saranno le prossime operazioni in entrata e in uscita.

“Maurizio Sarri ha già detto di sì al Napoli. Non è più l’allenatore che abbiamo visto in passato anche perché le esperienze a Londra con il Chelsea e a Torino con la Juventus lo hanno cambiato, ma in meglio per fortuna”, ha esordito Fedele.