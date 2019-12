Napoli, contatti avviati per Bonaventura: il centrocampista è in scadenza a giugno

Non solo mercato invernale. In casa Napoli si sta fiutando una grande occasione per quanto riguarda la finestra estiva di calciomercato. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport infatti, la squadra azzurra avrebbe avviato i primi contatti per acquistare Giacomo Bonaventura a giugno.

Si tratterebbe di un ottimo colpo soprattutto perché il centrocampista rossonero è in scadenza di contratto ed è una ghiotta occasione a parametro 0. Al momento infatti Bonaventura non sembra sicuro di rinnovare con il Milan ed il suo agente Mino Raiola ha già avviato i contatti con alcuni club italiani tra cui, oltre al già citato Napoli, vi sarebbe anche la Roma.

Potrebbe quindi scatenarsi una sorta di asta per accaparrarsi la mezzala rossonera, la quale a Napoli potrebbe anche abbracciare Gennaro Gattuso, ovviamente in caso di permanenza del tecnico azzurro. Il Milan d’altro canto, che comunque non mette in dubbio le indiscusse qualità tecniche di Bonaventura, non è convinto dalla poca affidabilità del ragazzo, costretto spesso ai box a causa dei troppi infortuni.

La trattativa Bonaventura – Napoli è indirettamente legata a due casi spinosi di rinnovo che tengono banco alle pendici del Vesuvio: José Maria Callejon e Dries Mertens. Ovviamente infatti ogni operazione in entrata e in uscita dipenderà anche da come si svolgerà la loro vicenda.