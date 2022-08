Napoli, Cristiano Ronaldo dà l’ok per il trasferimento: altri club su Osimhen

L'attaccante portoghese non ha problemi e ha dato l'ok per il trasferimento in Campania. Le ultime dalla Gazzetta dello Sport

Jorge Mendes è andato a Manchester e ha fatto sapere al Napoli di avere tra le mani altre opportunità importanti per Osimhen: questo significherebbe per gli azzurri un incasso da almeno 100 milioni. Ad analizzare la situazione ci ha pensato la Gazzetta dello Sport.

Cristiano Ronaldo sempre più vicino?

In queste ore, nella Premier c’è un vero e proprio via vai di campioni, una corsa all’accaparrarsi il miglior giocatore. Ad esempio, il Chelsea non ha ancora chiuso per Aubameyang e le alternative non mancano, lo United ha chiuso per Antony. E Cristiano Ronaldo?

CR7 è sicuramente l’argomento più caldo. Ten Hag ha fatto sapere di volerlo ancora includere nel progetto ma l’attaccante portoghese ha già dato l’ok al trasferimento in Campania. Di conseguenza, il Manchester United è vincolato al patto con Mendes.