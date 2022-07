Napoli: Dybala è il sogno di De Laurentiis

Paulo Dybala, classe ’93 ed attaccante della nazionale argentina, è attualmente svincolato.

Diverse sono state le voci sull’interesse di varie squadre italiane su di lui ma al momento non è arrivata nessuna offerta concreta. L’entourage del calciatore, infatti, chiede un ingaggio pari a 6 milioni più 1,5 di bonus, cifre che sembrano lontane dalle quote italiane.

Dybala resta però il sogno di De Laurentiis e l’indiscrezione di mercato arriva dal Corriere Della Sera secondo cui la società sta procedendo a piccoli passi in attesa che il giocatore abbassi le proprie pretese. Quest’anno infatti il Napoli ha notevolmente ridotto il proprio monte ingaggi e il sacrificio è stato già fatto per assicurarsi Koulibaly, chi sa se lo stesso non potrebbe accadere per l’argentino.

La società quindi non ha rivelato nessun dettaglio e la trattativa sembra non essere incorso, lo stesso dirigente sportino Giuntoli ha dichiarato: “Non abbiamo mai parlato con Dybala“.

Restano quindi da capire le intenzioni del calciatore che al momento è corteggiato in Italia da Inter e Milan e in Europa dal Manchester United.