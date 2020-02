Napoli, idea Belotti per il prossimo anno: Milik potrebbe dire addio

L’edizione odierna di TuttoSport ha raccontato uno scenario interessante che interesserebbe il Napoli della prossima stagione. Secondo il quotidiano sportivo infatti per l’attacco azzurro che verrà continua ad essere valutato il profilo di Andrea Belotti, sempre più che una semplice idea.

L’attaccante granata sarebbe una richiesta specifica di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese è infatti quasi certo di una sua permanenza in terra partenopea anche per la prossima stagione e quindi non starebbe prendendo tempo nell’iniziare a progettare la squadra per il futuro. Una squadra che potrebbe essere rivoluzionata anche in attacco.

Nel reparto offensivo azzurro vi sarà ad esempio il nuovo acquisto Petagna. Allo stesso tempo però vi sarà anche qualche attaccante pronto a fare le valigie. A sorpresa però a dire addio potrebbe non essere Dries Mertens, bensì Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco infatti al momento è distante dal rinnovare il contratto con il Napoli. Causa di questa distanza è il fatto che l’ariete azzurro non senta più la fiducia del club su di lui.

Aurelio De Laurentiis quindi potrebbe rinunciare ad accontentare le richieste contrattuali del numero 99 e potrebbe mettere il ragazzo sul mercato. Ecco quindi che per sostituirlo diventa sempre più concreta l’idea Belotti. Una mossa per portare il gallo a Napoli potrebbe essere quella di inserire proprio il cartellino di Petagna nell’operazione.