Napoli, il Comune emana una nuova ordinanza restrittiva in vista della festa Scudetto

In vista della possibile festa Scudetto, il Comune di Napoli, nelle ultime ore, ha emanato una nuova ordinanza restrittiva prevedendo il divieto di fuochi d’artificio e bevande in bottiglia. Di seguito parte del contenuto”.

“Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dei possibili festeggiamenti scudetto previsti in data 30 aprile 2023 a valle dell’incontro di calcio valevole per il campionato di calcio di Serie A Napoli – Salernitana il – divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli dalle ore 12.00 di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12.00 di lunedì 01 maggio 2023“.

“Divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nella città di Napoli dalle ore 17,00 di sabato 29 aprile 2023 alle ore 12.00 di lunedì 01 maggio 2023“.