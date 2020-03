Napoli, la richiesta di Gattuso ad Aurelio De Laurentiis per rinforzare la squadra

In questo periodo in cui il calcio si è fermato a causa dell’emergenza Covid-19, in casa Napoli si inizia a discutere sul futuro ed in particolare sui rinnovi contrattuali dei calciatori. Mentre alcuni andranno via perché non nei piani di Rino Gattuso, altri rinnoveranno il proprio contratto di lavoro con la SSC Napoli.

La dirigenza partenopea, però, è impegnata anche su possibili acquisti da effettuare durante il prossimo mercato estivo al fine di migliorare la squadra ed in particolare l’attacco.

Il nuovo allenatore, infatti, avrebbe fatto una richiesta precisa ad Aurelio De Laurentiis, ovvero quello di acquistare Andrea Belotti. Quest’ultimo è un pallino del mister già dai tempi del Milan ed è sicuro che, con il Napoli, l’attaccante della Nazionale italiana farebbe una marea di gol.

La clausola del giocatore si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Tuttavia, le prestazioni degli ultimi due anni di Andrea Belotti non sembrano rispecchiare questo valore, motivo per il quale il presidente Urbano Cairo sarebbe disposto a cederlo anche per una cifra inferiore.

Per arrivare ai circa 60 milioni necessari per l’acquisto del “Gallo”, la SSC Napoli potrebbe cedere due giocatori importanti per fare cassa: Arek Milik ed Hirving Lozano. Entrambi, infatti, vengono valutati non meno di 80 milioni di euro e le squadre interessate sono molte.