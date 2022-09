Napoli-Liverpool, incasso record per la partita

Napoli-Liverpool fa già parlare di sé fuori dal campo. Infatti, i partenopei registrano incassi record per la partita di Champions League

La Champions League 2022-2023 non è ancora iniziata ma mostra già faville per le italiane. Il Napoli, sopratutto, fa registrare un nuovo record. I partenopei, sono riusciti a creare un record di vendite per la partita contro il Liverpool.

Il match contro gli inglesi avrà più di 50mila persone tra gli spalti, per un tesoretto da capogiro e mai visto durante l’era di Aurelio De Laurentiis come presidente. Se il campo non ha ancora parlato, gli spalti lo fanno e anche tanto.

Napoli-Liverpool, quanto incassa il Napoli?

Per la partita di Champions League si stima che il Napoli possa incassare una cifra vicina ai 3 milioni di euro, più precisamente di poco superiore. Numeri da capogiro, che infiammano ancor di più un ambiente che sembra essere entusiasta già dagli inizi di questa nuova stagione calcistica.

Il Napoli, infatti, ha iniziato benissimo il campionato e vuole ripetersi in Champions League. I partenopei dovranno vedersela in un girone abbordabile, con Ajax, Rangers e Liverpool. Questi ultimi saranno i prossimi sfidanti degli azzurri, in una partita che andrà in scena domani sera alle 21.

In attesa del grande calcio, dunque, lo Stadio Diego Armando Maradona sancisce un nuovo record. Intanto il Napoli affronterà i reds per la terza volta in cinque stagioni. Gli ultimi due precedenti vincenti in casa per il Napoli contro il Liverpool risalgono alle stagioni 2018-2019 e alla 2019-2020. I partenopei vogliono ripetersi, per partire al meglio.