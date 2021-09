Napoli, Lozano non convince a sinistra: Spalletti studia nuove soluzioni

L’assenza di Osimhen ha costretto il tecnico azzurro Luciano Spalletti a varare nuove alternative in attacco. Contro il Genoa il Napoli è così andato in campo con il 4-3-3 ed il cosiddetto tridente leggero, caratterizzato dalla presenza di Insigne “falso nueve”, dal Chucky Lozano sulla fascia sinistra e da Politano su quella opposta.

Si è trattato però, come scritto nelle ultime ore da Il Mattino, di un esperimento fallito, quantomeno parzialmente. La prova di Insigne da centravanti è stata ottima, molto meno convincente invece è stata la prestazione di Lozano sulla fascia sinistra.

Ciò che non ha soddisfatto Luciano Spalletti è stato lo scarso ripiegamento difensivo da parte dell’ala messicana, che infatti ha dato poco aiuto a Mario Rui. Contro la Juventus un atteggiamento del genere è impossibile da tollerare.

Ecco allora che il tecnico toscano sta valutando due soluzioni per il big match di sabato sera. Scartata l’ipotesi di Lozano ala sinistra, le alternative non sono molte. La prima conduce all’utilizzo dal 1′ di Andrea Petagna, autore di una grande prova contro il Genoa e del gol che è poi valso i 3 punti per il Napoli.

La seconda soluzione prevede invece uno scambio di posizioni tra Lozano e Insigne, con il primo che andrebbe quindi a ricoprire il ruolo di falso nueve. Infine non è da scartare una sorta di alternativa bonus, che riguarderebbe un sorprendente utilizzo di Adam Ounas dal primo minuto.

Ovviamente tutto è legato all’esito del ricorso fatto dal Napoli per la squalifica di Victor Osimhen: appare evidente che nel caso di riduzione della pena e di conseguente disponibilità dell’attaccante per la sfida contro i bianconeri, non vi sarebbero più dubbi per ricoprire il ruolo di centravanti del Napoli.