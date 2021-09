Emma Marrone, il tradimento dell’ex Stefano Di Martino: ha perdonato Belen?

Dopo anni dal chiacchieratissimo triangolo amoroso, Emma Marrone è tornata a parlarne sul web. Si tratta del triangolo amoroso formato dalla cantante, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fidanzato della cantante ai tempi dei fatti. Questo triangolo si è poi concluso con il tradimento dell’attuale conduttore di Stasera Tutto è Possibile con la showgirl argentina.

A distanza di anni, sui social in molti hanno voluto sapere com’è andata a finire tra le due donne. Emma ha perdonato la conduttrice? A rispondere è stata proprio la cantante stessa, spazzando via ogni dubbio.

EMMA HA PERDONATO BELEN? – Durante il suo percorso nella nona edizione del talent di Maria De Filippi, i fan non si sono solo appassionati al talento della Marrone, ma anche alla sua love-story all’interno della nota scuola televisiva. È stato proprio nel programma che Emma ha conosciuto Stefano con cui è nata una bellissima storia d’amore.

Recentemente l’artista è tornata a parlare parlare del tradimento di De Martino con Belen, da cui è seguito un matrimonio e la nascita di Santiago. Da quell’inaspettato gossip ne sono passati anni, la Rodriguez è felicemente innamorata di Antonino Spinalbese e da lui ha avuto Luna Marì, mentre la Marrone ha da tempo voltato pagina.

Ai più curiosi, la Marrone ha deciso di chiarire una volta per tutte la situazione: “Oddio. Se ho perdonato Belen? Assolutamente sì. Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male”.

Nonostante la cantante abbia deciso soltanto ora di rispondere a questo interrogativo, più volte ha fatto capire di non aver alcun rancore verso la showgirl argentina. Ospite a Tu Si Que Vales, la cantante ha abbracciato la Rodriguez, dimostrando di averla perdonata pubblicamente.