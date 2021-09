Giulia Cavaglià, pancino sospetto: la replica dell’ex tronista

È tornata al centro dell’attenzione del web un ex volto noto di Uomini e Donne: Giulia Cavaglià. A dar inizio a tutto sono state delle IG Stories di Deianira Marzano in cui venivano mostrati i dubbi di alcuni utenti. Ad alcuni follower dell’opinionista, infatti, non è sfuggito un dettaglio che ha subito dato il via a delle ipotesi che vedrebbero Giulia in dolce attesa. Pochi minuti fa l’ex tronista ha rotto il silenzio, chiarendo ogni dubbio.

IL PANCINO SOSPETTO – Ieri sera l’ex tronista ha trascorso una serata con le amiche, tra cui era presente Antonella Fiordelisi. Dalle storie di Instagram dell’ex tentatrice, agli occhi degli utenti è balzato un dettaglio sospetto. A dare voce ai dubbi del popolo del noto social è stata Deianira Marzano, nota per i suoi tanti scoop lanciati su Instagram.

Tra le IG Stories condivise ieri sera dalla Marzano, è presente una di Antonella. Nella storia incriminata oltre alla Fiordelisi, è presente anche la Cavaglià in cui si nota un particolare sospetto. “Giulietta Cavaglià forse incinta? Il popolo del web nota un pancino sospetto”, ha così commentato l’opinionista con tanto di freccetta ad indicare l’ambiguo dettaglio.

Nella storia successiva, la Marzano ha condiviso il messaggio di una follower che le ha fatto notare un altro particolare. Infatti, sempre nelle IG Stories della Fiordelisi si vede l’ex tronista fumare con il narghilé. Davanti a questo dettaglio, Deianira ha quindi dichiarato: “Giulietta non è incinta. Anche se il dubbio resta”.

LA REPLICA DI GIULIA – Il dubbio manifestato dalla Marzano e da alcuni utenti è giunto alle orecchie della Cavaglià. L’ex protagonista di Uomini e Donne, dopo esser stata sommersa di messaggi, ha deciso di spazzare via ogni dubbio.

“Visto che mi sono svegliata con il direct intasato di messaggin della seria ‘Sei incita?’. Partiamo dal presupposto che io non ho mai avuto un ciclo regolare, purtroppo”, ha iniziato a spiegare la ragazza. Successivamente ha ammesso che in particolare questo mese ha avuto un gran ritardo.

Dopo questa precisazione, Giulia ha deciso di replicare alle IG Stories condivise da Deianira: “Mi sono svegliata con questo messaggio poco carino da parte di Deianira che non ringrazio per niente perché non è carino sentirsi dire che uno è in sovrappeso. Io posso dimagrire, tu (riferito alla Marzano) simpatica non ci sei per niente”.

In seguito la ragazza ha ammesso di aver comprato un test di gravidanza, ma di essere sicura di non essere incinta. Stando quindi alle parole dell’ex tronista, non c’è alcuna cicogna in arrivo e a conferma di ciò è il risultato del test mostrato dalla stessa ragazza nelle IG Stories in cui campeggia la scritta: “Non incinta”. Per concludere, Giulietta ha voluto ribadire che, in caso, ha messo su due kg, ma di non crearsi alcun problema per questo.

IL CHIARIMENTO DI DEIANIRA – Alle parole di Giulia, a cui non è affatto sfuggito l’attacco verso la Marzano, quest’ultima ha deciso di dire la sua. La donna ha precisato di non aver mai detto che la Cavaglià è in sovrappeso, ma che semplicemente nel vedere quel pancino e tenendo conto che attualmente Giulia è fidanzata, ha ipotizzato fosse incinta.

L’opinionista ha poi invitato l’ex tronista di non essere pesante, ammettendo che anche lei ha “Pure io ho una pancia esagerata e quando mangio, scherzosamente, dico a mio marito: ‘Pare che sono incinta di due gemelli”. Ha poi fatto notare di essere ricorsa al chirurgo, quindi non voleva proprio porre l’attenzione della pancetta di Giulia come ad evidenziare il suo essere in sovrappeso.