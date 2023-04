Napoli-Milan, Daniel Maldini: “Rossonero tutta la vita, spero finisca 1-3”

L’attaccante dello Spezia e figlio di Paolo, Daniel Maldini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della partita della sua squadra contro la Salernitana. Oltre a parlare della sue prestazioni e della sua squadra, Daniel Maldini ha azzardato anche un pronostico in vista della partita di questa sera tra il Napoli di Luciano Spalletti e il Milan di Stefano Pioli.

Anche per via dell’affetto che lega il calciatore al club rossonero, il giocatore spera in una vittoria importante allo Stadio Diego Armando Maradona: “Chi vince stasera Napoli o Milan? Milan, tutta la vita. Spero, finisce 3-1“

Il calciatore ha poi dichiarato: “Semplici mi aiuta con le parole giuste, mi coccola facendomi sentire sereno e importante. Questa esperienza sicuramente mi sta aiutando molto, sia come persona che come calciatore. Adesso mi sento molto meglio e in fiducia“.